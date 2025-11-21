Sfonda il portone per “cacciare di casa il padre”, arrestato un 27enne ad Aprilia

APRILIA – Completamente fuori controllo, danneggiava un portone condominiale in un complesso residenziale di Aprilia: è stato arrestato dalla Polizia ieri sera un ragazzo di 27anni indiziato di maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e danneggiamento. Sono stati i residenti a dare l’allarme al 112, impressionati dalla scena e dalle conseguenze che avrebbero potuto verificarsi per i familiari del giovane.

Quando gli agenti del commissariato di Aprilia lo hanno raggiunto, ha continuato ad inveire, dichiarando di aver sfondato il portone d’ingresso dello stabile per raggiungere casa del padre e cacciarlo dall’abitazione. La stessa scena, hanno poi scoperto gli agenti, si era verificata il giorno precedente quando il 27enne aveva minacciato di morte il padre usando un mattone per infrangere la vetrata del portone condominiale, accedere all’interno e successivamente tentare di sfondare la porta dell’appartamento con violenza. Si era ferito e un’ambulanza lo aveva portato al pronto soccorso in forte stato di agitazione. Dimesso era tornato con la stessa identica intenzione. Il padre del ragazzo ha detto ai poliziotti di vivere nel terrore del proprio figlio.