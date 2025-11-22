Latina, nascerà un bosco urbano nell’area di Via Goya: in arrivo 140 alberi e 295 arbusti

LATINA – A Latina dovranno essere piantati 440 nuovi alberi, 300 nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione del verde, mentre altri 140 arriveranno da Ossigeno, il piano triennale della Regione Lazio per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria con l’obiettivo è mitigare gli effetti del riscaldamento globale e compensare le emissioni di CO2 e trattenere le polveri sottili nelle aree urbane e periurbane.

E’ quanto emerso ieri durante la commissione lavori pubblici del Comune convocata dal presidente Fausto Furlanetto. A illustrare il programma, l’assessore Massimiliano Carnevale e la funzionaria del Comune Maria Rita Damiani del servizio di manutenzione del verde pubblico, dei parchi e dei giardini.

Le nuove piante acquistate dal Comune andranno a sostituire quelle malate, o tagliate perché pericolanti, in varie strade anche del centro cittadino, mentre altre ad alto fusto sono destinate a creare una barriera verde a ridosso del tratto urbano della Pontina.

Con Ossigeno, invece, grazie a un progetto puntuale presentato dall’ente locale e ammesso a finanziamento, per la realizzazione di un bosco urbano, saranno piantumati 140 nuovi alberi nell’area verde tra Via Goya e viale Nervi individuata come sito dimostrativo del progetto Upper. A questi si aggiungeranno 295 cespugli.

Nel corso della seduta della commissione è anche stata riportata all’attenzione la questione relativa ai lecci messi sul marciapiede di Corso Matteotti e mai piantati.