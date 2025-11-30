Terracina, operaio cade da una scala mentre lavora al tetto di una serra

TERRACINA – Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato in un’ un’azienda agricola di Terracina. Sul posto nella mattinata di sabato, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Terracina.

Dagli accertamenti condotti dai militari dell’Arma è emerso che un operaio di 56 di origini bangladesi residente a Terracina, era caduto da una scala mentre era impegnato in lavori di manutenzione del telo di una serra. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo all’indietro e sbattendo in terra con la schiena.

Sul posto è sopraggiunto il personale sanitario del 118 che, prestati i primi soccorsi all’uomo, lo ha trasportato presso l’ospedale di Terracina.