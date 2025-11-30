Rocca traccia il bilancio dei primi 1000 giorni alla guida della Regione Lazio







Un vertice di maggioranza regionale convocato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in occasione dei mille giorni di governo. Si è tenuto sabato a Monte Porzio Catone alla presenza di tutte le forze politiche di maggioranza, della Giunta Regionale, dei consiglieri regionali di maggioranza e con i segretari regionali dei partiti.

L’incontro si è aperto con la relazione del presidente Rocca, che ha illustrato il lavoro svolto e tracciato le principali linee programmatiche e politiche per la seconda parte della legislatura. Bilancio positivo – secondo il Governatore – soprattutto su sanità e conti, mentre per il futuro ha parlato di “accelerazione dell’attività legislativa nei prossimi mesi a partire dalle leggi sulla famiglia, sulle Ater e sul cinema e dal nuovo Piano Rifiuti”.

Al termine del suo intervento, il presidente Rocca ha ribadito la propria intenzione di ricandidarsi nel 2028 al termine del primo mandato di governo.

«Sono molto soddisfatto di questa intensa giornata di lavoro politico – ha commentato al termine della giornata il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – Ringrazio ogni assessore e ciascun consigliere, i segretari regionali dei partiti per il lavoro intenso, appassionato e di spessore svolto in questi primi mille giorni. Davanti a noi abbiamo sfide importanti e portiamo sulle nostre spalle la responsabilità di soddisfare le aspettative di cambiamento dei cittadini del Lazio. L’obiettivo per la seconda parte di legislatura è proseguire sulla strada intrapresa finora, continuando a mettere a terra le riforme necessaria a soddisfare la volontà di cambiamento dei cittadini. Oggi abbiamo scritto – tutti insieme – la storia dei prossimi mille giorni di governo. È stato un dibattito franco e sereno, dal quale la maggioranza di centrodestra esce ancora più forte e coesa, anche in vista delle sfide che ci aspettano e delle elezioni regionali del 2028».