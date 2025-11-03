ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Priverno, pullman del Cotral finisce fuori strada, a bordo solo l’autista

L'autista ha riferito di aver evitato un'auto in sorpasso. Accertamenti in corso

PRIVERNO – Un bus del Cotral è finito fuori strada questa mattina intorno alle 7 in via Madonna delle Grazie a Priverno. Secondo quanto si apprende, il mezzo era appena uscito dal deposito che si trova sul tratto, e percorreva la strada provinciale quando a causa di una sterzata improvvisa ha sbandato finendo nella cunetta laterale. A bordo non c’erano ancora passeggeri, ma solo l’autista che è stato soccorso e trasferito in ospedale secondo i protocolli previsti ed è stato sottoposto ai test sull’uso di alcol e droghe obbligatori in questi casi. L’uomo sta bene e ha raccontato di aver evitato un’auto in sorpasso che aveva invaso la corsia opposta. La dinamica è tutt’ora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute.

Il mezzo da Priverno doveva raggiungere Latina passando da Sezze e da Roccagorga e l’incidente ha comportato la riprogrammazione della corsa.

