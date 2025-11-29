Work in progress nel centro di Latina, al via l’allestimento del Mercatino di Natale

LATINA – Work in progress nel centro di Latina per l’allestimento delle casette natalizie che quest’anno occuperanno anche il tratto di corso della Repubblica compreso tra Piazza San Marco e Via Costa. Le transenne sono state posizionate ieri pomeriggio e oggi comincia il montaggio del mercatino di Natale.

Proseguono invece in piazza San Marco, davanti al museo Cambellotti, i lavori per l’allestimento della pista di pattinaggio e sono arrivati i primi curiosi a sperimentare la ruota panoramica allestita in piazza del Popolo e già attiva.

Per tutte le informazioni relative alla viabilità e alla sosta, alcune delle quali non gradite dai residenti, il Comune invita a leggere l’ordinanza pubblicata sul sito del comune e valida fino al 7 dicembre.