LATINA – 18 milioni di investimenti per una rete idrica nuova e più resiliente. Per il prossimo 9 dicembre Acqualatina ha pianificato lavori strategici per 250.000 utenti. Interruzione idrica programmata nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Acqualatina informa che, dalle 2.00 alle 22.00 del 9 dicembre, verranno eseguiti importanti lavori sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane e a servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Le attività si svilupperanno su 9 chilometri di condotta, con 3 squadre che lavoreranno in parallelo. Si tratta di interventi di rilievo strategico, cofinanziati dal PNRR per un investimento complessivo di 18 milioni di euro, che consentiranno di migliorare in modo significativo la resilienza e l’efficienza del sistema idrico a beneficio di oltre 250.000 utenze del territorio.

Dettaglio degli interventi

Saranno realizzati due cantieri principali lungo Via Migliara 46:

Intervento nei pressi della S.S. Appia

o Verrà effettuato il collegamento tra la nuova condotta adduttrice e quella esistente. L’intervento di rinnovo dell’adduttrice esistente, al suo completamento, garantirà il miglioramento funzionale del sistema di adduzione a servizio dei comuni serviti, con notevoli benefici in termini di recupero delle dispersioni idriche e riduzione dei disservizi dovuti agli interventi di riparazione.

Intervento presso il partitore di Via Migliara 46 (zona fiume Sisto)

o Opere di adeguamento straordinario del partitore, indispensabili all’attivazione della nuova adduttrice, anch’esse inserite nel quadro degli investimenti PNRR. Questi interventi permetteranno di gestire la regolazione delle pressioni in rete, così da ridurre le perdite dovute a un eccesso di pressione idrica.

In concomitanza con l’interruzione idrica, saranno inoltre organizzati cantieri di manutenzione ordinaria, così da ottimizzare l’intervento ed evitare ulteriori sospensioni del servizio.

Gli orari dei lavori

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori sarà necessario interrompere il servizio idrico dalle 2.00 alle 22.00 del 9 dicembre, con ripristino dell’erogazione ovunque secondo le consuete modalità di progressiva normalizzazione.

Zone interessate

Latina – Intero comune, escluse Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora, dove saranno possibili temporanei abbassamenti di pressione.

Sabaudia – Intero comune

San Felice Circeo – Zona bassa e Borgo Montenero

Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo

Pontinia – Intero comune

Sezze – Via Migliara 46 e relative traverse

Servizio sostitutivo tramite autobotti

Latina: Piazza Celli, Q5 Largo Cavalli

Pontinia: Piazza Kennedy

Sabaudia: Piazza del Comune

San Felice Circeo: Via Sabaudia, Piazzale Italo Gemini, Piazza IV Ottobre

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Numero Verde Emergenze e Guasti: 800 626 083.