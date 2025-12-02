ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

ARRESTO LAMPO

Arrestato l’uomo che ha incendiato le auto della Polizia Locale di Sabaudia

Ha agito per farsi arrestare, la causa sarebbe da ricercare in ambito familiare

Arrestato l’uomo che ha incendiato la notte scorsa le auto della Polizia Locale di Sabaudia.  In manette un 40enne, già noto alle forze di polizia, rintracciato in una località boschiva del Comune di Sabaudia, mentre si stava spostando in direzione del lago di Paola. Nel  corso delle indagini, sono stati raccolti elementi nei confronti dell’indagato anche per un altro incendio di auto questa volta a San Felice Circeo, ma sempre la notte scorsa,  dove è stata presa di mira l’autovettura di proprietà di un privato. Allo stato, fanno sapere dal comando, sembrerebbe che l’uomo abbia agito al fine di compiere un gesto eclatante, con la chiara volontà di essere arrestato per le problematiche da lui percepite nel proprio ambito familiare. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto