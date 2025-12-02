Arrestato l’uomo che ha incendiato le auto della Polizia Locale di Sabaudia

Arrestato l’uomo che ha incendiato la notte scorsa le auto della Polizia Locale di Sabaudia. In manette un 40enne, già noto alle forze di polizia, rintracciato in una località boschiva del Comune di Sabaudia, mentre si stava spostando in direzione del lago di Paola. Nel corso delle indagini, sono stati raccolti elementi nei confronti dell’indagato anche per un altro incendio di auto questa volta a San Felice Circeo, ma sempre la notte scorsa, dove è stata presa di mira l’autovettura di proprietà di un privato. Allo stato, fanno sapere dal comando, sembrerebbe che l’uomo abbia agito al fine di compiere un gesto eclatante, con la chiara volontà di essere arrestato per le problematiche da lui percepite nel proprio ambito familiare. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina.