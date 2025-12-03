ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

SOCCORSO IN MARE

A Ponza soccorsa una barca a vela in difficoltà a 6 miglia dalla costa

La capitaneria invita a controllare sempre il meteo ancor di più in inverno

La Guardia costiera interviene a Ponza per prestare soccorso a una barca a vela in difficoltà a circa 6 miglia a nord-ovest dell’Isola. E’ accaduto ieri mattina. Le condizioni meteomarine avverse e le difficoltà nelle comunicazioni hanno contribuito a rendere particolarmente complesso l’intervento.

La motovedetta inviata sul posto, ha raggiunto rapidamente l’imbarcazione, garantendo la messa in sicurezza del velista a bordo poi grazie al supporto tecnico di una ditta locale, l’imbarcazione è stata rimorchiata in porto in una cornice di sicurezza sempre garantita dalla motovedetta della Guardia Costiera.

La Capitaneria di Ponza rinnovare l’invito a tutti i diportisti a mantenere alta l’attenzione durante le uscite in mare, consultando sempre i bollettini meteo e ancor di più nel periodo invernale.

