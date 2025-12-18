A Latina i festeggiamenti per l’anniversario dell’inaugurazione della città

LATINA – Si è tenuta questa mattina la cerimonia per l’anniversario dell’inaugurazione di Latina. Compie dunque 93 anni il capoluogo pontino, inaugurato, appunto, il 18 dicembre 1932. In mattinata alle ore 10 è partito da piazza del Popolo il corteo che, accompagnato dalla banda musicale e dalle autorità, è arrivato fino a piazza del Quadrato. Come ogni anno, la sindaca Matilde Celentano ha tenuto il suo discorso davanti al monumento del Bonificatore, in ricordo degli sforzi compiuti per la realizzazione della bonifica e della città di Latina.

“Dobbiamo essere grati ai nostri padri che sono venuti qui per la fame”, ha spiegato Matilde Celentano ai presenti, citando l’incipit del romanzo di Antonio Pennacchi: Canale Mussolini. La prima cittadina ha poi continuato a leggere la prima pagina dell’opera vincitrice del Premio Strega 2010. “Per la fame. Siamo venuti giù per la fame. E perché se no’? Se non era per la fame restavamo là. Quello era il paese nostro. Perché dovevamo venire qui? Lì eravamo sempre stati e lì stavamo tutti i nostri parenti. Conoscevamo ogni ruga del posto e ogni pensiero dei vicini, Ogni pianta. Ogni canale. Chi ce lo faceva fare a venire fin qua?”.

Il discorso preparato per il “Natale di Latina” è stato anche l’occasione per la sindaca Celentano di trattare i numerosi temi centrali che riguardano l’amministrazione della città, dal dormitorio per le persone in difficoltà aperto lo scorso primo dicembre alla sicurezza urbana. “Corre l’obbligo di ringraziare, insieme al Prefetto, tutte le forze dell’ordine per aver condiviso la necessità di istituire le zone rosse ai fini di restituire ai cittadini una maggior sicurezza urbana”, ha spiegato Celentano. La sindaca ci ha tenuto poi a ringraziare il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, per il supporto e il contributo offerto su questo tema, sempre più sentito dopo i recenti fatti di cronaca.

Infine, Celentano ha sottolineato ancora una volta la sua soddisfazione per l’attuazione della legge sul Centenario di Latina e per la nascita della Fondazione che, fino al 2032, ne gestirà le risorse. Quest’ultime, secondo la prima cittadina, saranno utili strumenti per garantire alla città di Latina una certa rilevanza anche a livello nazionale.

“Latina è una città resiliente. Sì, cari concittadini, siamo una comunità resiliente. La resilienza è nel nostro Dna, come ci hanno dimostrato ampiamente i nostri nonni, i nostri padri, che dal nulla hanno costruito una città e attraversato la tragedia della guerra e la sfida dell’industrializzazione. Di fronte alle difficoltà che affrontiamo oggi, e sono tante, tantissime dobbiamo avere la stessa forza, e noi ce l’abbiamo, dei nostri padri per superarle”, ci ha tenuto a ricorda, inoltre, Matilde Celentano che, sul terminare del suo discorso, ha voluto augurare a tutti i cittadini e le cittadine un buon natale della città di Latina: “vi esorto a sentirvi protagonisti di questa storia. Amiamo la nostra città, onoriamo la sua storia, e lavoriamo insieme per il suo futuro. Viva Latina, viva la nostra comunità. Buon compleanno Latina, buon Natale di Latina a tutti i voi”.