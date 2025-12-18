ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

In preda ad allucinazioni si getta nel canale a Monte San Biagio, i Carabinieri lo salvano

L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale per le cure

MONTE SAN BIAGIO –  Un uomo in preda ad allucinazioni si è gettato nel canale, i Carabinieri intervengono e lo salvano. E’ accaduto in via Appia dove un cittadino romeno di 30 anni, mentre era alla guida della propria autovettura in compagnia dei propri familiari,  è stato colto da allucinazioni e, successivamente, dopo aver aperto lo sportello e sceso dall’auto, si è lanciato sui binari della linea ferroviaria sottostante, per poi finire in un canale di scolo melmoso e con acque gelide. Uno dei due Carabinieri, vista la grossa difficoltà dell’uomo a nuotare non ha esitato a raggiungerlo nel canale traendolo in salvo, con non poca fatica. Sul posto è giunto il personale del 118 che, dopo le prime cure del caso, ha trasportato il 30enne presso l’ospedale di Formia.

