Rivolta nel carcere di Latina, tre custodie cautelari nei confronti di chi la scatenò

LATINA – Sono stati individuati e sottoposti a misura cautelare i responsabili della grave rivolta carceraria avvenuta due mesi fa, il 28 ottobre, nella casa circondariale di Latina. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procuratrice facente funzioni Luigia Spinelli e dalla sostituta Valentina Giammaria, sono state eseguite nelle scorse ore dalla polizia penitenziaria di Latina tre ordinanze emesse dalla Gip Mara Mattioli nei confronti dei tre promotori, considerati anche autori di un violento pestaggio nei confronti di un detenuto. Indagati anche altri tre uomini in regime carcerario.

I fatti avevano avuto inizio la sera del 28 ottobre nella camera n 6 del primo piano dove alle 20.30 circa i detenuti avevano cominciato a battere sulle inferriate, una forma di protesta diffusa nelle carceri per manifestare il proprio dissenso sul regime. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Latina, “alle 21.10 circa l’Agente in servizio alla Sezione 1 Piano A, procedeva al ritiro di uno specchio normalmente in uso nelle camere detentive, che nella circostanza era stato utilizzato dai detenuti per spiare l’attività del personale. Tale pretesto scatenava una rivolta promossa da tre detenuti, che culminava nella distruzione del mobilio ed altri beni dell’Amministrazione presenti nella cella nonché nell’incendio nel corridoio di coperte, lenzuola e bombolette di gas”.

Momenti di forte tensione con i detenuti ormai fuori controllo che rivolgevano minacce agli agenti della polizia penitenziaria fino a lanciare contro di loro una coperta piena d’olio incendiata “con potenziale rischio per l’incolumità altrui”.

Per evitare il propagarsi dell’incendio e prevenire il rischio di detonazione di una bomboletta di gas avvolta da carta, la polizia penitenziaria aveva usato un estintore, circoscrivendo e spegnendo le fiamme impedendo così che l’incendio si propagasse all’interno del reparto detentivo.

“La rivolta carceraria – spiega una nota di Via Ezio – determinava anche la sospensione del servizio di somministrazione farmaci agli altri detenuti”.

A tre dei sei detenuti indagati è contestato anche il pestaggio di un detenuto chiuso nella cella n. 2 colpito a pugni sul volto, preso a calci nelle costole e in faccia, e picchiato in testa con il bastone di una scopa e che ha riportato “contusioni craniche e del massiccio facciale “giudicate guaribili in cinque giorni.