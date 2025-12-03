Formia, luminarie e addobbi fuori legge: sequestrati 140mila articoli

FORMIA – Con l’approssimarsi delle festività natalizie la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Latina ha intensificato il dispositivo di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza e a Formia sono stati scoperti e sequestrati oltre 140mila articoli natalizi, tra luminarie, addobbi, decorazioni e oggettistica di vario genere.

L’operazione è scattata dopo un’attività informativa e di monitoraggio anche tramite le banche dati in uso al Corpo e riscontri sul territorio, in alcuni esercizi commerciali della città del sud pontino. All’esito delle ispezioni condotte, si sono rivelati esatti gli alert di rischio emersi in fase di indagine, e sono stati individuati due empori gestiti da cittadini di origine cinese.

Le luminarie sono state sequestrate poiché non conformi in quanto prodotte al di fuori dell’Unione Europea e in vendita senza alcuna informazione in merito a nome, ragione sociale o marchio e sede legale dell’importatore e produttore. “Sono queste – spiegano dalla Guardia di Finanza – le informazioni previste dalla normativa vigente al fine di evitare la vendita di prodotti non conformi e

potenzialmente dannosi in quanto privi dei requisiti minimi di sicurezza necessari per una regolare commercializzazione sul mercato”.

Denunciati i titolari dei due esercizi commerciali e sono state elevate le previste sanzioni amministrative fino a un importo massimo, in totale, di oltre 50.000 euro.

“Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza”, ricorda la nota della Guardia di Finanza .