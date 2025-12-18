Agricoltori in protesta a Bruxelles, c’è anche Confagricoltura Latina

LATINA – Una delegazione di agricoltori pontini capitanata dal presidente e dal direttore di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini e Mauro D’Arcangeli, ha preso parte oggi a Bruxelles alla manifestazione di protesta contro le politiche agricole della commissione Europea.

“Le disponibilità di bilancio per le imprese agricole sono sempre più ridotte – affermano i due rappresentanti – e le scelte che si stanno delineando a livello europeo rischiano di penalizzare un settore già fortemente sotto pressione. È una preoccupazione che riguarda tutti, anche il territorio pontino, dove migliaia di imprese e lavoratori dell’agricoltura rappresentano un presidio economico, sociale e occupazionale fondamentale. Auspichiamo, in linea con quanto già affermato dal presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, un passo indietro e una revisione delle politiche agricole, perché senza risorse adeguate, meno burocrazia e strumenti efficaci le aziende non saranno in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni. Servono politiche che mettano al centro produttività, competitività e innovazione. Senza agricoltura non c’è cibo, non c’è tutela dei territori e non c’è futuro”.

Davanti al Parlamento europeo gli agricoltori hanno scaricato letame e patate, e le fonti diplomatiche europee hanno fatto trapelare che nella riunione dei 27 non si raggiungerà un accordo sul Mercosur. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno avuto un incontro con i rappresentanti degli agricoltori definito poi positivo.