Estorsione e rapina per uno specchietto retrovisore

ROCCA MASSIMA – Un uomo è stato denunciato per estorsione e rapina impropria dopo un banale incidente stradale. E’ quanto accaduto a Rocca Massima dove un cittadino albanese di 39 anni residente nella cittadina lepina, ha preteso con la forza di avere da un 55enne l’immediato risarcimento per uno specchietto rotto. Visto il rifiuto dell’uomo, ha reagito mettendo in atto una serie di reati: prima ha danneggiato il parabrezza dell’auto dell’altro, poi lo ha rapinato del portafogli e dei contanti che aveva all’interno, obbligandolo quindi a effettuare un prelievo bancomat di 150 euro, e una volta ottenuti i soldi, sferrandogli un pugno e minacciandolo di morte. I carabinieri dopo la denuncia della vittima, hanno ricostruito quanto accaduto anche grazie alle immagini di alcune telecamere e hanno identificato e denunciato l’aggressore.