Alla guida con la patente revocata dal 2014, denunciato 61enne

Beccato gia 3 volte tra il 2021 ed il 2022

SPERLONGA – Ieri  i Carabinieri  hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 61 anni del posto per guida senza patente. Ma non solo, perchè l’uomo era stato già beccato ben tre volte, tra il 2021 e il 2022. I  Carabinieri hanno fermato l’uomo durante un posto di controllo, ed era alla guida di un’autovettura di proprietà di un familiare.  Dalle successive verifiche è emerso che l’indagato non era in possesso della patente poiché revocatogli nell’ottobre del 2014.  Il 61enne è stato anche sanzionato perchè a bordo di un veicolo con targa di prova, pur non essendone il titolare.

