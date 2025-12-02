ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Qualità della vita, Latina 83° (-6 posizioni): non è una città per giovani

La peggiore performance nell'ambito che racconta opportunità e condizione delle nuove generazioni

LATINA – Peggiora la qualità della vita a Latina e provincia che scendono all’83° posto nella classifica del Sole 24 Ore. Nel Lazio fa peggio soltanto Frosinone. Sei le posizioni perse  rispetto allo scorso anno.

La performance peggiore si registra nella qualità della vita dei giovani dove Latina si posiziona al 103esimo posto. L’indagine in questo ambito analizza 12 parametri: dalla disoccupazione giovanile che resta alta, al numero di laureati, tra i più bassi del Paese (100°), pesano anche la percezione di insicurezza (87°) e gli incidenti stradali notturni (84°).

Una riflessione va fatta anche nell’ambito Ambiente e servizi dove il territorio provinciale precipita in posizione numero 91, mentre si scende di cinque posizioni nell’ambito Cultura e tempo libero.

Un solo dato è nettamente positivo: l’export sul pil, che vede la provincia di Latina in terza posizione nel gruppo di testa.

