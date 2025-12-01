ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

maltrattamenti

Aggredisce la compagna davanti ai figli, arrestato 42enne a Cori

CORI – Un uomo di 42 anni residente a Cori  è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri  per  maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravato, reato commesso nei confronti della compagna davanti ai loro figli minori. Era stata la donna ormai impaurita a presentarsi dai Carabinieri di Cori per sporgere denuncia  nei confronti dell’uomo, raccontando delle liti e delle minacce di morte avvenute la sera precedente ma anche in passato e che non aveva mai denunciato.  Quando i militari si sono recati presso l’abitazione della coppia, l’uomo nonostante la presenza dei carabinieri i è scagliato contro la donna minacciandola di morte prima di essere poi bloccato e arrestato. L’uomo che era già noto alle forze dell’ordine è stato portato nel carcere di Latina

