Approvato il bilancio di previsione 2026 della Provincia di Latina, l’ultimo sotto la guida di Stefanelli

LATINA – Il consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione per il 2026. Si tratta dell’ultimo sotto il mandato Stefanelli, con un valore complessivo che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Tra le principali voci di investimento spicca la viabilità provinciale, con oltre 13,2 milioni di euro destinati a sicurezza stradale, ponti, barriere e mitigazione del dissesto idrogeologico su una rete di oltre 750 km. C’è poi l’edilizia scolastica, con 12,4 milioni di euro per manutenzioni, canoni e completamento di interventi PNRR, oltre all’avvio della progettazione della nuova scuola sull’isola di Ponza. L’impegno per l’ambiente e la pianificazione territoriale vale più di 9 milioni di euro, che saranno impiegati per i consorzi di bonifica la raccolta differenziata ed eventuali modalità di supporto ai comuni. Stanziati poi 5 milioni di euro per il funzionamento dell’ente, per garantire efficienza amministrativa, innovazione digitale e servizi ai cittadini. Su cultura e istruzione, la Provincia di Latina ha espresso, tramite il bilancio di previsione, la volontà di continuare a insistere sulla valorizzazione del progetto “Appia Regina Viarum”.

«Abbiamo scelto di non arretrare – afferma il Presidente dell’Ente Gerardo Stefanelli – e di approvare un bilancio che consenta agli uffici di programmare sin da subito interventi fondamentali, evitando l’esercizio provvisorio e garantendo anche il completamento dei progetti PNRR che necessitano di cofinanziamento».

Stefanelli torna anche sulle difficoltà delle Province che “hanno subito una compressione finanziaria che ha sottratto miliardi di euro al sistema degli enti intermedi”, sottolinea, richiamando le parole del Capo dello Stato intervenuto all’Assemblea nazionale UPI: «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che “le Province non possono essere destinate a un eterno limbo: sono parte della Repubblica”. Non si tratta solo di un riconoscimento istituzionale, ma della necessità di garantire risorse, funzioni chiare e strumenti adeguati per operare efficacemente».

Sul fronte regionale, Stefanelli sottolinea le criticità legate alla mancata definizione delle funzioni delegate e alle recenti deliberazioni della Regione Lazio: «L’assenza di un quadro chiaro su competenze e risorse limita la nostra capacità programmatoria e genera conflitti istituzionali che non giovano ai territori. Serve un atto organico che stabilisca chi fa cosa e con quali risorse. Nonostante questo scenario – conclude – la Provincia di Latina ha presentato un bilancio solido e pragmatico, del valore complessivo di circa 40 milioni di euro».