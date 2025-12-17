Scambio elettorale e estorsione mafiosa, misure cautelari a Terracina e Latina. Sequestro di 10 milioni di euro

LATINA – Scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti. Sono i reati contestati a vario titolo a una serie di persone residenti a Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, destinatarie di un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina. E’ in corso dall’alba di oggi l’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina per l’esecuzione della misura. Tra i destinatari del provvedimento figura una persona indiziata di appartenere al clan camorristico “Licciardi”, espressione della cd Alleanza di Secondigliano.

In corso di esecuzione anche il sequestro preventivo, ai fini della confisca, di beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di oltre 10.000.000 di euro.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della giornata.