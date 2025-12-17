Formia, peschereccio affondato in porto, in corso le operazioni di recupero

FORMIA – Un peschereccio è affondato questa mattina nel porto di Formia. Si tratta di un’unità da piccola pesca della lunghezza di circa 7 metri che si trova che era attraccata al molo pescatori in un punto in cui il fondale è di due metri di profondità. Sul posto con il proprietario sono intervenuti la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. Dalle prime verifiche effettuate non risultano persone coinvolte né situazioni di inquinamento marino, in quanto l’unità è stata accertata essere priva di carburanti a bordo. Le operazioni di recupero sono attualmente in corso e vengono svolte da un subacqueo locale he sta procedendo alla messa in galleggiamento dell’unità mediante l’utilizzo di palloni di sollevamento, sotto il coordinamento e la vigilanza della Guardia Costiera. Non è chiaro per quale ragione il gozzo abbia imbarcato acqua fino a inabissarsi.