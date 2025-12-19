Aprilia, danneggia la porta del pronto soccorso: denunciato uomo di 62 anni

Danneggia la porta scorrevole d’accesso del pronto soccorso e viene denunciato dai carabinieri. Ad Aprilia su segnalazione del 112 i Carabinieri sono intervenuti presso il pronto soccorso della clinica locale dove un uomo di 62 anni, già noto alle forze di polizia, si era infastidito per la prolungata attesa, necessaria all’effettuazione di accertamenti sanitari, e aveva danneggiato la porta scorrevole d’accesso del pronto soccorso. Dovrà rispondere ora del reato di danneggiamento aggravato ad edifici pubblici.