Rigenerazione urbana, consultazione pubblica al Comune di Latina

Il Comune di Latina promuove una consultazione pubblica sulla rigenerazione urbana. L’appuntamento è fissato per lunedì 22 dicembre 2025, dalle ore 10 alle 11, presso la Sala Conferenze “De Pasquale” del Comune di Latina, in Piazza del Popolo 1, secondo piano, lato destro. L’incontro si svolgerà sia in presenza sia in collegamento streaming.

La consultazione riguarda la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21 novembre 2025, relativa all’adozione delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7, come modificata dalla Legge Regionale 30 luglio 2025 n. 12, in materia di rigenerazione urbana, recupero edilizio e cambio di destinazione d’uso degli edifici, ai sensi dell’articolo 4.

L’iniziativa è finalizzata a favorire la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento di enti pubblici, associazioni e organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, che potranno esprimere osservazioni e contributi sul provvedimento. La diretta streaming sarà disponibile sul portale Consigli Cloud del Comune di Latina, mentre l’avviso completo e la documentazione sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente.