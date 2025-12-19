Aggressione e auto rubata tra Latina e Cori: 20enne denunciato

Un cittadino tunisino di 20 anni, residente a Latina e regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Bassiano per lesioni e ricettazione. I fatti risalgono alla notte di due giorni fa e si sono verificati tra Latina e Cori.

L’intervento dei militari è scattato nel centro abitato di Cori, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112 effettuata dallo stesso giovane. Il ventenne ha riferito di essere stato aggredito a Latina da alcuni cittadini stranieri e di essere fuggito utilizzando l’autovettura in uso agli aggressori per sottrarsi all’aggressione.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno però fatto emergere irregolarità sul veicolo. Le targhe risultavano contraffatte e, attraverso la verifica del numero di telaio, è stato accertato che l’auto era stata rubata. Il mezzo, infatti, era di proprietà di un uomo di 54 anni che ne aveva denunciato il furto lo scorso 23 luglio presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Giulietta, in provincia di Pavia.

Il veicolo e le targhe false sono stati sottoposti a sequestro e affidati al deposito giudiziario. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.