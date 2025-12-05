ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

DROGA

Sezze, controllato nel suo negozio trovato con la droga, trovata altra nella sua casa

SEZZE – Trovato in possesso di hashish a Sezze, i Carabinieri poi  eseguono una perquisizione domiciliare e ne trovano altri 50 grammi circa, denunciato un 20enne. Carabinieri hanno eseguito un controllo presso l’esercizio commerciale di cui il 20enne è titolare, rinvenendo nella disponibilità del ragazzo una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e una sigaretta artigianale contenente la medesima sostanze stupefacente. A casa trovati 25 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e stessa quantità di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”, nonché un bilancino di precisione. Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di eseguire le necessarie analisi di laboratorio sulla sostanza stupefacente rinvenuta.

