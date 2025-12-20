Aprilia, trovato con droga e bombe carta: 18enne arrestato dai Carabinieri

Un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri ad Aprilia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di materiale esplodente. La perquisizione personale è avvenuta durante un controllo che ha consentito di rinvenire circa 50 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. I Carabinieri hanno quindi esteso gli accertamenti all’abitazione dell’indagato, dove sono state trovate tre bombe carta di fabbricazione artigianale e sei artifizi pirotecnici, detenuti senza autorizzazione. Per la messa in sicurezza delle bombe carta è stato necessario l’intervento degli artificieri che procederanno alle operazioni di brillamento. Il materiale è stato sequestrato e il 18enne posto ai domiciliari.