Zona Franca Doganale del Basso Lazio, Celentano: “Svolta epocale”

LATINA – “La Zona Franca Doganale del Basso Lazio, prevista nella manovra di Bilancio, e la Zona Logistica Semplificata (Zls), già istituita, creeranno un ecosistema unico per il nostro territorio. Si tratta di una svolta epocale per l’economia pontina e per la competitività delle nostre aziende”. E’ il commento della sindaca di Latina Matilde Celentano dopo il via libera in commissione Bilancio al Senato dell’emendamento per l’istituzione della Zona Franca Doganale a firma del senatore Nicola Calandrini. Ringraziando Calandrini, Celentano sottolinea: “Si compie un passo decisivo verso una rivoluzione economica attesa da decenni”.

«La nostra provincia – sottolinea in una nota la prima cittadina del capoluogo – per costituendo uno dei poli manifatturieri più rilevanti del Paese — leader nella farmaceutica, nella meccanica e nell’agroalimentare — ha dovuto competere ad armi impari con aree limitrofe che godevano di vantaggi normativi e fiscali. Dal 1° gennaio 2026, questo divario sarà finalmente colmato, grazie alla Zona Franca Doganale e alla Zls. Per le nostre aziende significa: sospensione di dazi e Iva sulle merci destinate ai mercati internazionali e abbattimento della burocrazia logistica. Il territorio avrà una potenza d’attrazione senza precedenti per i grandi investitori esteri. Questo successo è la prova che quando le istituzioni collaborano arrivano strumenti concreti per lo sviluppo. E a tal proposito voglio evidenziare che con la Regione Lazio stiamo lavorando per garantire infrastrutture adeguate e una sanità d’eccellenza, con obiettivi a breve, a medio e a lungo termine: case di comunità, potenziamento del Goretti e nuovo ospedale di Borgo Piave. Ma anche per una sicurezza sempre più capillare per i nostri cittadini, con un contributo speciale per il potenziamento della videosorveglianza, per il quale torno nuovamente a ringraziare il presidente Francesco Rocca”, conclude Celentano.