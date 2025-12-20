Latina, soccorsa dalla Polizia si rifiuta di fare l’alcol test: denunciata

È stata soccorsa dalla Polizia di Stato perché in difficoltà con la propria auto, ma al termine degli accertamenti è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test alcolemico. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, 19 dicembre, in una strada periferica di Latina. Gli agenti della Volante, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno trovato il veicolo fermo sul ciglio della carreggiata con a bordo la donna che presentava evidenti segni di alterazione. Considerate le sue condizioni è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Durante le operazioni la donna ha manifestato sbalzi di umore, difficoltà di equilibrio e scarsa coordinazione nei movimenti. Nonostante ciò, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa per verificare lo stato di ebbrezza alcolica. Per questo motivo è stata denunciata in stato di libertà ai sensi del Codice della Strada. Nel corso dei controlli è inoltre emerso che le era già stata revocata la patente di guida. Di conseguenza, è stata sanzionata amministrativamente e il veicolo è stato sottoposto a fermo per la durata di tre mesi.