Archivio di Stato, il Comune di Latina entra nell’Ansc

Il Comune di Latina compie un passo decisivo nella transizione digitale entrando ufficialmente nell’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile. La città abbandona definitivamente gli storici registri cartacei, utilizzati per 93 anni, e passa a un sistema completamente digitale per la redazione, la trascrizione, l’annotazione e la conservazione degli atti. Il primo documento registrato questa mattina negli uffici di via Ezio è l’attestazione di cittadinanza italiana di un diciottenne di origine filippina.

A inaugurare il nuovo corso è stata il sindaco Matilde Celentano, che ha utilizzato lo Spid per accedere alla piattaforma nazionale in qualità di Ufficiale di Governo. La prima cittadina ha espresso soddisfazione per un passaggio che garantisce maggiore efficienza, sostenibilità ambientale e un rapporto più moderno tra cittadini e istituzioni. Celentano ha definito simbolico che il primo atto digitalizzato riguardi un giovane che ha scelto Latina come luogo in cui costruire il proprio futuro.

L’assessore ai Servizi demografici e all’Innovazione digitale, Francesca Tesone, ha ricordato che l’adesione all’Ansc permette a tutti gli atti di stato civile – dalla nascita alla cittadinanza, dal matrimonio al decesso – di diventare accessibili in modo sicuro da qualsiasi comune. Ha inoltre spiegato che gli atti potranno essere firmati tramite identità digitale o, nei casi necessari, ancora in modalità autografa. Con questo ingresso, anche lo Stato civile, come già Anagrafe ed Elettorale, opera ora all’interno della piattaforma nazionale Anpr, un percorso al quale hanno aderito finora oltre seimila comuni.

Il sindaco Celentano ha evidenziato come il progetto confermi l’impegno dell’amministrazione nel modernizzare i servizi e nel garantire trasparenza e tempestività. Durante la visita agli uffici, insieme all’assessore Tesone, ha potuto osservare i primi registri del 1932, testimonianza dell’ultima era amministrativa prima della digitalizzazione. Al termine delle operazioni, la sindaca ha sottolineato che l’iscrizione digitale degli atti attiverà automaticamente l’aggiornamento dei dati anagrafici, prefigurando un futuro in cui i certificati di stato civile saranno disponibili online con piena validità.