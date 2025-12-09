ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Scontro frontale sull’Appia, feriti portati in ospedale

Nelle prime ore della mattinata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina sono intervenuti sulla via Appia, all’altezza del comune di Terracina, dopo una richiesta di intervento giunta al 112. A causare l’allarme è stato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’utilitaria, diretta verso Terracina, avrebbe invaso la corsia opposta durante una manovra di sorpasso, andando a impattare frontalmente contro un altro veicolo che procedeva nel senso di marcia contrario. L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha soccorso gli occupanti delle due auto, trasferendoli in ambulanza agli ospedali di Latina e Terracina. Entrambe le vetture hanno riportato danni ingenti e sono state successivamente rimosse e affidate a una depositeria convenzionata.

