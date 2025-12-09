ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Campodimele, arriva il nuovo scuolabus elettrico

Iniziativa sostenuta da Regione Lazio e Astral

Campodimele compie un passo concreto verso un modello di mobilità sostenibile con l’arrivo del nuovo scuolabus elettrico, alimentato esclusivamente dall’energia autoprodotta dal Comune. È un risultato che unisce innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e cura per la sicurezza dei bambini, trasformando un servizio quotidiano in un esempio virtuoso di gestione pubblica. L’iniziativa rientra nel programma sostenuto dalla Regione Lazio e da ASTRAL S.p.A. attraverso la L.R. 9/2020, che supporta i piccoli comuni nell’adozione di mezzi elettrici per il trasporto scolastico, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Campodimele ha saputo cogliere questa opportunità e renderla un investimento concreto per la comunità.

Il nuovo scuolabus rappresenta un tassello importante nella transizione ecologica del borgo, un mezzo moderno, affidabile e pensato per integrare sicurezza e sostenibilità. Il Sindaco Tommaso Grossi ha sottolineato come questo traguardo sia l’espressione di una visione politica di lungo periodo, ricordando il ruolo della precedente amministrazione Zannella che avviò il percorso oggi arrivato a compimento. Per il Sindaco, il progetto testimonia il valore della continuità amministrativa e della capacità di trasformare idee lungimiranti in risultati tangibili, trasmettendo alle nuove generazioni un messaggio chiaro sull’importanza dell’ambiente e della responsabilità collettiva.

Lo scuolabus elettrico di Campodimele diventa così il simbolo di una comunità che investe nel futuro, che preserva il proprio territorio e che dimostra come anche un piccolo borgo possa diventare un punto di riferimento per la sostenibilità.

