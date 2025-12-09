Fondazione “Latina 2032”, il Comune avvia le procedure pubbliche per le nomine

Il Comune di Latina avvia ufficialmente le procedure per la selezione dei propri rappresentanti all’interno della Fondazione per il Centenario “Latina 2032”. Il sindaco Matilde Celentano ha annunciato la prossima pubblicazione di due avvisi pubblici, predisposti dal settore Cultura, in applicazione della delibera di indirizzo n. 33 del 19 ottobre 2023 e nel rispetto delle disposizioni statutarie della Fondazione.

Il primo avviso riguarderà la scelta del membro di nomina comunale nel Consiglio di amministrazione, mentre il secondo sarà finalizzato all’individuazione dei due rappresentanti comunali nel Comitato scientifico. Criteri, modalità di partecipazione e requisiti saranno espressi in modo trasparente, così da consentire a tutte le figure qualificate di presentare la propria candidatura.

Il sindaco Celentano ha sottolineato che l’avvio degli avvisi rappresenta un passaggio significativo nel percorso verso il Centenario, con l’obiettivo di dotare la Fondazione di profili di alto livello, competenti e profondamente legati al territorio. L’amministrazione punta a garantire un processo aperto, tracciabile e fondato sul merito, convinta che la qualità delle scelte sia determinante per costruire un progetto all’altezza delle aspettative della città.

Con la pubblicazione dei bandi si apre una fase operativa e partecipata, nella quale professionisti qualificati potranno contribuire allo sviluppo della Fondazione e al cammino che condurrà Latina verso il traguardo del 2032.