Circeo, kayak si ribalta, naufrago salvato dalla Guardia Costiera

SAN FELICE CIRCEO – Un naufrago è stato salvato nel pomeriggio di domenica dalla Guardia Costiera di Terracina dopo le segnalazioni arrivate attraverso il 112, ai carabinieri della stazione locale e alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. L’uomo in difficoltà era aggrappato al kayak ribaltatosi a causa delle onde a circa 200 metri dalla costa a ridosso del faro di Capo Circeo. Tempestiva l’azione della Guardia Costiera intervenuta in zona con la Motovedetta CP 834 e con un’unità di supporto della Cooperativa Circeo Primo. Lo sportivo è stato presto individuato e messo in salvo, quando era ormai stremato e in ipotermia, quindi condotto nel porto di San Felice Circeo per essere affidato alle cure del personale medico del 118. “E’ importante verificare sempre le condizioni meteo-marine prima di intraprendere la navigazione”, raccomandano dalla Guardia Costiera.