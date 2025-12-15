L’Iss San Benedetto–Einaudi–Mattei annuncia l’attivazione del Servizio di Assistenza Specialistica

LATINA – L’Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto–Einaudi–Mattei di Latina annuncia l’attivazione del Servizio di Assistenza Specialistica, iniziativa volta a rafforzare la qualità dell’offerta formativa e a promuovere l’inclusione scolastica. Il servizio si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio attraverso il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027, Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”.

“Il progetto “Assistenza Specialistica – Anno scolastico 2025/2026 – II edizione” – spiegano in una nota dalla scuola – è finalizzato a rispondere alle esigenze di integrazione e supporto degli studenti con disabilità o in situazioni di svantaggio, contribuendo alla realizzazione di un ambiente scolastico sempre più inclusivo e accogliente. Grazie a un finanziamento pari a 130.980,00 euro, l’Istituto potrà attuare un articolato piano di interventi volto a sviluppare una cultura dell’inclusione, a promuovere il benessere psicologico e relazionale degli studenti e a favorirne il pieno inserimento nel gruppo classe e nella comunità scolastica. Gli operatori del servizio, tra cui educatori e professionisti specializzati, opereranno a stretto contatto con gli studenti, accompagnandoli in percorsi mirati al potenziamento delle competenze relazionali, sociali e didattiche. L’intervento è pensato per produrre benefici concreti non solo sul piano dell’inclusione scolastica, ma anche sull’esperienza complessiva di apprendimento dell’intera comunità studentesca”.

«Siamo lieti di poter offrire ai nostri studenti un ulteriore strumento di crescita e inclusione. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella nostra missione educativa, volta a costruire un ambiente scolastico in cui ogni studente possa sentirsi valorizzato e supportato. L’assistenza specialistica è fondamentale per garantire a tutti pari opportunità di partecipazione alla vita scolastica e di sviluppo del proprio potenziale», sottolinea il Dirigente Scolastico, prof. Ugo Vitti.