Cisterna, scippano la collanina d’oro a un uomo, denunciati due minorenni

CISTERNA – Due ragazzi minorenni di nazionalità egiziana sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Cisterna per un furto con strappo avvenuto lo scorso 30 novembre. La vittima, un uomo di 62 anni del posto, passeggiava con il proprio cane nei pressi dei giardini pubblici quando è stata avvicinata da un giovane che ha chiesto una sigaretta e contemporaneamente informazioni su come raggiungere la stazione ferroviaria. Uno stratagemma per tenere impegnato l’uomo, mentre il complice arrivava alle sue spalle e gli strappava la collanina d’oro che portava al collo. Poi i due si erano dileguati scappando in direzioni opposte.

La vittima ha immediatamente fornito agli operatori di Polizia intervenuti una dettagliata descrizione dei due scippatori e le successive attività investigative svolte dal personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina, a seguito della formale denuncia presentata dalla vittima, hanno permesso di ricostruire i movimenti degli indiziati attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza cittadine. I successivi riscontri, effettuati anche mediante la verifica dei soggetti minorenni di nazionalità egiziana presenti sul territorio e già noti agli investigatori, hanno consentito di identificare i presunti responsabili.

I due minori individuati dagli agenti, riconosciuti anche dalla vittima, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di furto con strappo.