Latina, fermato in Viale le Corbusier e trovato con 54 grammi di cocaina: arrestato 27enne

LATINA – Si aggirava con fare sospetto in viale Le Corbusier, un ragazzo è stato controllato, identificato e arrestato dai carabinieri per possesso di droga a fini di spaccio. In tasca i militari dell’Arma gli hanno trovato 54 grammi di cocaina.

I fatti nella serata di lunedì quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un 27 anni già noto alle forze di polizia mentre era alla guida dell’autovettura di proprietà del padre. Fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 54 grammi circa di polvere bianca. Per il ragazzo sono scattate le manette mentre la droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, qualitative e quantitative.

L’arrestato, è stato poi portato nella Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.