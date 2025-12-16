Passaggio della Fiamma Olimpica, la Prefettura di Latina pianifica le misure di sicurezza

LATINA – Si è svolta in Prefettura a Latina una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Vittoria Ciaramella, per pianificare le misure necessarie a garantire la sicurezza durante il passaggio della Fiamma Olimpica sul territorio provinciale, nelle giornate del 26 e 27 dicembre con la staffetta dei tedofori nei Comuni di Minturno, Fondi, Sperlonga, Terracina, Gaeta, Formia, Sabaudia, San Felice Circeo, Itri, Latina e Sermoneta. E’ a Latina che nel tardo pomeriggio del 26 dicembre si terrà anche l’accensione del braciere. Disposte chiusure temporanee e limitate delle strade per garantire la sicurezza.

“Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte, oltre alle Forze di Polizia e agli organizzatori, tutti i Comuni interessati dal passaggio della Fiamma, i Vigili del Fuoco e l’Ares, sono stati esaminati – si legge in una nota della Prefettura – gli aspetti organizzativi connessi all’evento, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza, assicurando, al contempo, la più ampia partecipazione della popolazione ad un evento di grande valore simbolico e sportivo. Il passaggio della Fiamma darà l’opportunità di mostrare le bellezze paesaggistiche e la ricchezza storico- culturale di questo territorio. Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione del traffico e della viabilità, alle misure dell’ordine e della sicurezza pubblici e ai profili sanitari e di emergenza, soprattutto nel Capoluogo, dove è previsto, per il tardo pomeriggio del 26 dicembre, un evento pubblico in Piazza della Libertà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione, che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration. Il passaggio della Fiamma Olimpica avverrà con chiusure temporanee e limitate

delle strade, al fine di garantire la sicurezza del convoglio e del pubblico. Le modalità operative e i percorsi dettagliati sono stati definiti in appositi tavoli tecnici presso la Questura. Le amministrazioni comunali interessate dal transito provvederanno a informare la popolazione nei giorni antecedenti all’evento, anche attraverso ordinanze di viabilità e rimozione dei veicoli ove necessario”.