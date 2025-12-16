LATINA – L’esponente di Terracina di Fratelli D’Italia Emanuela Zappone è ufficialmente consigliera regionale del Lazio. La surroga è avvenuta nella seduta di questo pomeriggio, in apertura del consiglio regionale del Lazio dopo la presa d’atto della sospensione dalla carica di consigliere regionale di Enrico Tiero, indagato in un’inchiesta della Procura di Latina per l’ipotesi di reato di corruzione. Zappone che è la prima dei non eletti della lista FdI, resterà anche presidente dell’ente Parco Nazionale del Circeo. Dopo la votazione a scrutinio segreto la neo consigliera è stata chiamata in aula dal presidente Aurigemma.

Immediati gli auguri della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia di Latina. «Il suo profilo– dichiara Nicola Calandrini, Presidente della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia di Latina –unisce esperienza amministrativa, impegno politico e una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali, maturate nel tempo anche attraverso il lavoro svolto alla presidenza dell’Ente Parco Nazionale del Circeo. Un percorso che le consentirà di portare in Regione un contributo serio, concreto e qualificato al lavoro dell’Aula e delle Commissioni, con un’attenzione costante allo sviluppo, alla tutela ambientale e alle esigenze delle comunità locali»