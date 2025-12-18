Il PD boccia il terzo bilancio Celentano e presenta 40 emendamenti

LATINA – Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli emendamenti che, in sede di bilancio previsionale, saranno presentati dal Partito Democratico di Latina. Sono 40 le proposte di integrazione da parte dei consiglieri Campagna e Majocchi. Molte di queste, tra l’altro, nate dagli incontri assembleari avuti all’interno della sede del partito e, come spiegato dal segretario comunale Marco Cepollaro, anche dal dialogo instaurato nelle comunità dei borghi intorno alla città. Inoltre, davvero forte la critica da parte del Partito Democratico nei confronti del terzo bilancio della giunta Celentano, così come esposto al microfono di Michele Bisceglia la capogruppo in consiglio comunale Valeria Campagna:

Dei 40 emendamenti risultano centrali il tema legato alla sicurezza, quello delle politiche sociali e culturali, così come il sostegno alle fasce più fragili che abitano il capoluogo pontino. Infatti, secondo i consiglieri PD, l’amministrazione Celentano sta facendo tanta fatica nel garantire quelli che dovrebbero essere i servizi essenziali. Inoltre, a contribuire alle difficoltà dell’ente comunale, anche i tagli dei finanziamenti statali da parte del governo Meloni, i quali stanno mettendo alle strette i comuni italiani. Tra gli emendamenti più sentiti quelli inerenti alla sicurezza cittadina, tema caldo a Latina negli ultimi mesi. Citandone alcuni: 80.000€ per interventi dell’illuminazione pubblica e la riqualificazione dell’arredo urbano nei punti critici dei quartieri Nicolosi ed Europa, al Parco Santa Rita, all’area Don Morosini e alle Case Arlecchino. Proposta presso quest’ultime anche una rassegna culturale estiva e un torneo di calcetto per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Da sottolineare, poi, l’idea di tagliare parte del compenso al direttore generale del comune di Latina finanziando un potenziamento organico della Polizia Municipale dal valore di 100.000€. In sostegno alle vittime di violenza di genere, invece, 30.000 € come contributo al CAV Donna Lilith di Latina. Tanti, poi, gli interventi di rigenerazione e riqualificazione proposti per le scuole e per gli spazi pubblici nei borghi. Inoltre, sulla cultura, un emendamento di 20.000€ per la progettazione di una nuova biblioteca, così come il lancio di un nuovo concorso di progettazione per piazza San Benedetto. Leonardo Majocchi si è pero espresso negativamente sul dialogo che, in sede del consiglio sul bilancio di previsione che si terrà la prossima settimana, si avrà con la maggioranza e l’amministrazione:

Infine, critico sul bilancio 2026 anche il segretario comunale Marco Cepollaro. “Questo bilancio è una fotografia: da una parte un’amministrazione che lavora soltanto su ciò che possa produrre un risultato elettorale e dall’altra una città che è abbandonata, perché non c’è decoro e sicurezza. La buona amministrazione si muove invece su due binari: la corretta amministrazione del quotidiano, da affiancare però a una visione. Al momento non c’è né l’oggi e né il domani in questa città. Per questo il Partito Democratico è tornato ad ascoltare: sono nati due nuovi comitati, per i borghi nord e per Latina Scalo. Torniamo a fare una mappatura delle difficoltà, ascoltando e analizzando insieme a tutti i portatori di interessi, perché tutti sono meritevoli di essere ascoltati in quanto ci sono problemi che non si risolvono da troppo tempo. Gli emendamenti non sono un favore al Partito Democratico, ma alla città”.