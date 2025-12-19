Fiamma Olimpica, il passaggio a Latina: tutto quello che c’è da sapere

LATINA – Si è tenuta questa mattina, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, la conferenza stampa di presentazione del passaggio della Fiamma Olimpica, previsto a Latina il prossimo 26 dicembre. Sono intervenuti gli assessori allo Sport Andrea Chiarato e alla Mobilità Gianluca Di Cocco, la vice comandante della Polizia Locale Sabrina Brancato e il presidente della commissione sport, Claudio Di Matteo.

“Quello che ci apprestiamo a vivere – ha affermato la sindaca Matilde Celentano a margine della conferenza stampa – sarà un appuntamento straordinario, destinato a lasciare un segno profondo nella memoria collettiva della nostra comunità. Ringrazio il prefetto Vittoria Ciaramella e il questore Fausto Vinci per l’imponente lavoro che è alle spalle di questo appuntamento, oltre che tutti i servizi dell’ente. Il Viaggio della Fiamma Olimpica è molto più di un rito sportivo: è un’esperienza collettiva che annuncia l’arrivo dei Giochi nel nostro Paese. Un percorso che ha avuto inizio il 26 novembre a Olimpia, con l’accensione del fuoco sacro, giunto poi in Italia il 4 dicembre a Roma, da dove, due giorni dopo, è partita ufficialmente la staffetta. Latina sarà protagonista di questo viaggio: una delle 60 tappe italiane, precisamente la numero 19, accogliendo i tedofori che incarnano e raccontano lo Spirito Italiano: una forza viva, dinamica e profondamente contemporanea. Il Viaggio della Fiamma unisce comunità, territori e generazioni in un cammino condiviso di passione, orgoglio e determinazione, illuminando la strada verso una celebrazione che sarà indimenticabile”.

“L’evento in piazza della Libertà – entra nel dettaglio l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – prenderà il via alle ore 17. Alle 18 invece i tedofori, scortati dalla Polizia Stradale, partiranno dal Piccarello e percorreranno il tracciato con 38 scambi, uno ogni 200 metri, fino all’arrivo in piazza della Libertà. Il percorso avrà una durata complessiva di circa un’ora. In piazza della Libertà sarà allestito il Villaggio Olimpico, davanti all’ex Banca d’Italia, curato dagli sponsor ufficiali della Fiamma Olimpica. È inoltre previsto il passaggio di un tedoforo all’interno del Parco Falcone e Borsellino, attualmente interessato da un importante intervento di riqualificazione PNRR del valore di 5,5 milioni di euro. Il tedoforo – e solo lui, poiché l’area è ancora un cantiere – entrerà da via Fabio Filzi, attraverseranno il parco davanti al Monumento ai Caduti e uscirà su viale delle Medaglie d’Oro. Come già annunciato, infatti, i lavori del parco si concluderanno con l’avvio del nuovo anno”.

“Ringrazio la vicecomandante della Polizia Locale Sabrina Brancato – ha aggiunto l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco – per aver partecipato alla conferenza stampa di oggi e per aver chiarito l’importanza di rispettare le regole. Grazie anche alla Protezione Civile che parteciperà attivamente all’evento a supporto dell’organizzazione. Sin da subito chiediamo ai cittadini massima comprensione per le limitazioni del traffico che riguarderanno i giorni 25 e 26 dicembre perché necessarie a vivere al meglio questo momento magico. Saranno previsti, infatti, il divieto di sosta lungo l’intero tracciato e limitazioni al transito nelle vie adiacenti. Si tratta di misure indispensabili per garantire sicurezza e ordine pubblico che verranno diffuse anche tramite volantinaggio. Ci aspettiamo massima comprensione e rispetto delle regole perché questo evento, che rappresenta un’occasione di valorizzazione turistica del territorio, unito alle manifestazioni del Natale che stanno riscuotendo un grandissimo successo, proceda nel migliore dei modi”.