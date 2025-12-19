Degrado in Via Don Morosini, il comitato di quartiere presenta un esposto in Procura

LATINA – Il Comitato per il decoro di Viale Don Morosini, che da anni si spende per la soluzione dei problemi connessi ai senza tetto che vivono lungo i giardini del quartiere ha inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di Latina e agli organi competenti in materia. L’esposto che ha raccolto l’adesione e le firme di numerosi cittadini fa seguito – spiegano – alle tante e infruttuose richieste, rivolte negli anni agli organi competenti, per la ricerca di soluzioni alle criticità “Dove un tempo sedevano anziani e giocavano bambini, oggi ci sono desolanti bivacchi”, dicono i firmatari che hanno deciso di chiedere alla Procura, ” di disporre ogni accertamento utile ai fini di eventuali procedimenti a carico di chi ha il dovere istituzionale di prendere provvedimenti a tutela del decoro della zona, dell’igiene e della sicurezza sociale dei suoi cittadini”.