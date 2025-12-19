ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Degrado in Via Don Morosini, il comitato di quartiere presenta un esposto in Procura

Cittadini esasperati per la mancanza di risposte

LATINA – Il Comitato per il decoro di Viale Don Morosini, che da anni si spende per la soluzione dei problemi connessi ai senza tetto che vivono lungo i giardini del quartiere ha inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di Latina e agli organi competenti in materia. L’esposto che ha raccolto l’adesione e le firme di numerosi cittadini fa seguito  – spiegano – alle  tante e infruttuose richieste, rivolte  negli anni agli organi competenti,  per la ricerca di soluzioni alle criticità  “Dove un tempo sedevano anziani  e giocavano bambini, oggi ci sono desolanti  bivacchi”, dicono i firmatari che hanno deciso di chiedere alla Procura, ” di disporre ogni accertamento utile ai fini di eventuali procedimenti a carico di chi ha il dovere istituzionale di prendere provvedimenti a tutela del decoro della zona, dell’igiene e della sicurezza sociale dei suoi  cittadini”.

