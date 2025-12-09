Fondi: Il cinghiale spunta all’improvviso e lo prendono in pieno con l’auto

FONDI – Ha investito un cinghiale sbucato all’improvviso dalla vegetazione che è morto sul colpo per l’impatto con l’auto, è accaudto ieri notte a Fondi in via Appia lato Itri km. 124+800.

L’uomo di 56 anni del luogo, che viaggiava in auto con la moglie non ha potuto evitare l’animale di grosse dimensioni prendendolo in pieno. Sul posto, oltre i Carabinieri, sono intervenuti il personale del 118 che ha trasportato la moglie del conducente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fondi, che è stata subito dimessa, nonché il personale del servizio ASL veterinario che ha autorizzato la rimozione della carcassa dell’animale, effettuata da ditta convenzionata.