incidente

Fondi: Il cinghiale spunta all’improvviso e lo prendono in pieno con l’auto

L’animale muore sul colpo per l'impatto

FONDI – Ha investito un cinghiale sbucato all’improvviso dalla vegetazione che è morto sul colpo per l’impatto con l’auto, è accaudto ieri notte a Fondi in  via Appia lato Itri km. 124+800.

L’uomo di 56 anni del luogo, che viaggiava in auto con la moglie non ha potuto evitare l’animale di grosse dimensioni prendendolo in pieno.  Sul posto, oltre i Carabinieri, sono intervenuti il personale del 118 che ha trasportato la moglie del conducente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fondi, che è stata subito dimessa, nonché il personale del servizio ASL veterinario che ha autorizzato la rimozione della carcassa dell’animale, effettuata da ditta convenzionata.

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
