Latina, inciampa e cade sui vetri rotti: 12enne finisce in ospedale

Un dodicenne è finito in ospedale dopo essere inciampato su un ferro sporgente abbandonato accanto a un cassonetto, mentre camminava sabato sera in via Ferrucci, a Latina. Il ragazzo era insieme a un coetaneo e al padre di uno dei due, diretti verso il centro città. La zona, come altre del capoluogo, è invasa da rifiuti abbandonati intorno ai cassonetti, diventati ormai parte del paesaggio urbano. Con il buio, il ragazzino è inciampato cadendo su un cumulo di bottiglie e vetri rotti presenti sul marciapiede. La mano del ragazzo ha riportato una ferita profonda. Trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti, è stato medicato e sottoposto a diversi punti di sutura. I genitori del dodicenne che denunciano quanto accaduto, intendono sporgere denuncia e chiedono interventi immediati per ripristinare sicurezza e decoro urbano.