Due denunce e Sezze per porto abusivo di armi ed uso personale di sostanze stupefacenti

SEZZE – Fine settimana di controlli a Sezze, dove i Carabinieri hanno denunciato un cittadino italiano di 37 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente e di due coltelli, rispettivamente con lama di 11 e 7 cm. I Carabinieri, hanno controllato l’uomo mentre era alla guida dell’auto della compagna convivente ed è stato trovato anche con uno spinello di “hashish”. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari operanti di trovare hashish e marijuana.
Durante gli stessi controlli è stato segnalato un 20enne del posto, poiché a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente del tipo “hashish”, nonché di ulteriori 3.4 gr. di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, rinvenuti all’interno della propria abitazione. Tutta la sostanza stupefacente e i due coltelli sono stati sottoposti a sequestro.