Due denunce e Sezze per porto abusivo di armi ed uso personale di sostanze stupefacenti

SEZZE – Fine settimana di controlli a Sezze, dove i Carabinieri hanno denunciato un cittadino italiano di 37 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente e di due coltelli, rispettivamente con lama di 11 e 7 cm. I Carabinieri, hanno controllato l’uomo mentre era alla guida dell’auto della compagna convivente ed è stato trovato anche con uno spinello di “hashish”. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari operanti di trovare hashish e marijuana.