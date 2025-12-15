Formia, numerosi reperti archeologici recuperati dalla Polizia e restituiti allo Stato

Importanti reperti archeologici sono stati recuperati dalla Polizia di Stato di Formia e restituiti allo Stato. Nei giorni scorsi, su disposizione del Tribunale di Cassino, i beni sono stati consegnati alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Minturno.

Si tratta di numerosi reperti di rilevante interesse archeologico, costituiti da monete, vasi, piattelli, anfore, ciotole e teste in terracotta di varie forme e dimensioni, alcune delle quali finemente decorate. I beni erano stati rinvenuti e sequestrati nel 2019 nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla ricerca di armi e munizionamento nella zona di Minturno.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, all’interno di un manufatto occultato in una proprietà privata, oltre a munizionamento da caccia, erano state trovate diverse cassette contenenti complessivamente 185 reperti archeologici e 1.140 reperti numismatici.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di stabilire la provenienza illecita dei reperti, riconducibile ad attività di scavo clandestino. Dopo la verifica dell’autenticità, i beni sono stati sottoposti a sequestro e, successivamente, il Tribunale ne ha disposto la confisca e la restituzione allo Stato.

I reperti sono stati custoditi fino ad oggi in un locale appositamente adibito presso il Commissariato di Formia e sono stati ufficialmente consegnati alla Soprintendenza competente, che provvederà alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.