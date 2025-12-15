Latina, il busto di Vito Fabiano sarà presto restaurato

Il busto di Vito Fabiano, collocato in piazza Dante a Latina, sarà sottoposto a intervento di restauro grazie a una donazione offerta dalla famiglia dello storico medico condotto della città. La giunta comunale ha approvato l’accettazione della donazione su indirizzo del vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni.

La donazione è stata formalizzata dalla dottoressa Paula Villalba Fabiano, nipote del compianto professionista, ricordato attraverso l’opera scultorea realizzata dall’artista Giuseppe Ranaldi.

«Ringrazio la famiglia Fabiano per la donazione dell’intervento di restauro – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – che consentirà non solo di ripristinare le condizioni originarie del busto, ma anche di rendere nuovamente omaggio a una figura di grande rilievo per la storia di Latina. Un gesto che assume un valore simbolico particolare in vista del 93esimo anniversario della fondazione della città».

Il sindaco ha ricordato come il dottor Fabiano, originario di San Sosso Baronia, in provincia di Avellino, arrivò a Latina nel 1936, in un periodo in cui la malaria era ancora molto diffusa, distinguendosi per le sue qualità umane e professionali.

L’intervento di restauro sarà eseguito dal professor Roberto Andreatini, già autore del restauro di altri monumenti cittadini, tra cui la statua del Seminatore in piazza Bruno Buozzi. Come spiegato dal vicesindaco Carnevale, la donazione comprende anche l’installazione di una targa con QR code che permetterà di accedere a informazioni sulla figura del dottor Fabiano e sull’opera a lui dedicata. La targa sarà installata al termine dei lavori, in collaborazione con il servizio Manutenzioni del Comune.

Con la deliberazione approvata, la giunta ha inoltre dato mandato al dirigente del Dipartimento XI di provvedere alla formalizzazione della donazione e agli adempimenti necessari.