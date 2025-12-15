Scontro tra quattro mezzi pesanti, Pontina chiusa in direzione Roma

Pontina chiusa a causa di un brutto incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il sinistro è avvenuto al km 17,9 all’altezza di Castel di Decima, in direzione Roma, e ha coinvolto quattro mezzi pesanti. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle forze l’impatto è stato particolarmente violento, come testimoniano le numerose immagini che circolando sul web dagli automobilisti in transito sull’altra carreggiata. La circolazione in direzione Roma è stata completamente interrotta per permettere l’intervento dei soccorsi, la messa in sicurezza dell’area e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Le conseguenze sul traffico sono state immediate. Code e forti rallentamenti si registrano anche in direzione sud, dove il flusso dei veicoli procede lentamente, complice la presenza di numerosi automobilisti che rallentano per osservare quanto accaduto. Sul posto sono presenti mezzi di soccorso, forze dell’ordine e personale addetto alla viabilità, impegnati nelle operazioni di assistenza e nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.