Latina compie 93 anni, due giorni di festeggiamenti con la città

LATINA – Latina celebra il 93° Anniversario della propria inaugurazione con un programma di eventi e cerimonie che coinvolgerà l’intera comunità nelle giornate del 17 e 18 dicembre 2025. “Le iniziative – si legge in una nota del Comune – intendono rendere omaggio alla storia della città, ai valori civici che ne hanno accompagnato la crescita e a tutte le donne e gli uomini che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono al suo sviluppo.

IL PROGRAMMA – Si inizia mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale D’Annunzio nel quale si terrà la cerimonia di consegna, da parte del Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ai cittadini della provincia che si sono distinti per meriti civili e professionali. A seguire, alle ore 19.15, il Concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri di Roma, in collaborazione con il comando provinciale dei Carabinieri di Latina, con la partecipazione straordinaria del M° Marco Lo Russo. L’ingresso è gratuito con prenotazione online obbligatoria fino a esaurimento posti al seguente LINK.

Giovedì 18 dicembre, giorno dell’Anniversario, le celebrazioni ufficiali inizieranno alle ore 9.45 con il raduno in Piazza del Popolo. Alle 10.00 partirà il corteo che attraverserà le vie cittadine fino a Piazza del Quadrato, dove alle ore 10.15 si terrà la cerimonia istituzionale. Previsto un intervento del Sindaco di Latina, Matilde Celentano, la deposizione di una corona al Monumento del Bonificatore in ricordo del sacrificio delle tante genti che hanno contribuito alla bonifica e alla nascita della città.

Alle ore 10.45, presso il Museo della Terra Pontina in Piazza del Quadrato, sarà scoperta la targa del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che riconosce il Giardino storico del Palazzo come “Luogo del Cuore”. La giornata si continuerà alle ore 18.00 con la Santa Messa nella Cattedrale di San Marco, presieduta da Mons. Mariano Crociata, Vescovo di Latina – Terracina – Sezze – Priverno.

Infine, alle 20.45 si svolgerà, al teatro D’Annunzio, il Concerto dell’Orchestra Tartini organizzato dalla Provincia di Latina, in collaborazione con il Comune e con l’Orchestra Tartini per il 91esimo della Provincia di Latina. L’ingresso è libero.

“L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di memoria, identità e condivisione, che rappresenta un tassello fondamentale della storia e del futuro della comunità”.