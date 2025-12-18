APRILIA – Infastidito dalla troppa attesa, danneggia la porta del Pronto Soccorso di Aprilia. E’ accaduto nei giorni scorsi ed i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno denunciato in stato di libertà, un uomo di 62 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per danneggiamento aggravato ad edifici pubblici. I Carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso il locale pronto soccorso, in quanto, poco prima, l’indagato, infastidito per la prolungata attesa, necessaria all’effettuazione di accertamenti sanitari, ha danneggiato la porta scorrevole d’accesso del pronto soccorso. I militari, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo, deferendolo all’Autorità giudiziaria