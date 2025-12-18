Natale di Latina, il vescovo Crociata: “Chiediamoci se stiamo edificando una città per il bene di tutti e non solo di alcuni”

LATINA – Un’esortazione a tutti “a chiederci se stiamo contribuendo a edificare una città, una convivenza nella quale ci sia interesse per il bene di tutti, e non solo di alcuni”. E’ arrivata oggi pomeriggio nel corso della tradizionale Messa per il Natale di Latina con cui si festeggia anche la dedicazione della Cattedrale di San Marco dal vescovo Mariano Crociata. Presenti alla celebrazione eucaristica le autorità cittadine e una delegazione del Comune guidata dalla sindaca Matilde Celentano.

“Due compiti si presentano dinanzi a noi. Il primo ci tocca direttamente come comunità ecclesiale. Dobbiamo aver cura che la nostra vita ecclesiale e religiosa sia autentica, e non mescolata e deturpata da interessi umani egoistici che poco o nulla hanno a che fare con il senso del tempio, che è Gesù e siamo noi suo corpo. Non ci vuole molto a farsi mercanti del tempio, non tanto per la ricerca di beni materiali (a volte può esserci anche questo!), ma per la tiepidezza, la mancanza di amore al Signore, alla sua parola, alla missione che egli ci affida, e per la perdita del senso del nostro essere sua Chiesa, del nostro essere fatti per lui e vivere per lui e per i fratelli, tutti quelli che incontriamo”, ha detto il vescovo ai presenti.

“Un secondo compito tocca tutti. Dobbiamo chiederci, ciascuno secondo le proprie responsabilità (e tutti portiamo qualche responsabilità), se stiamo contribuendo a edificare una città, una convivenza nella quale ci sia interesse per il bene di tutti, e non solo di alcuni; una città in cui tutti abbiano i servizi necessari, in cui si sostenga il lavoro, l’abitazione, la salute, l’educazione, perfino l’alimentazione, e tanto altro per tutti. Naturalmente con la partecipazione e l’impegno civico di ogni cittadino, anche bisognoso. Ognuno deve fare la sua parte. C’è bisogno che ciascuno si attivi per rendere migliore e più vivibile il nostro stare insieme, questa nostra città. Ma tutto comincia da qui, dal non pensare solo a sé stessi, bensì anche al bene degli altri e di tutti.

Crociata ha invitato tutti a ” attivarsi per rendere migliore e più vivibile il nostro stare insieme, questa nostra città”, concludendo la sua omelia con l’esortazione a lasciarsi “interpellare dagli anniversari che oggi celebriamo” cercando di “portare frutti buoni per tutti noi nel nostro impegno quotidiano”.